Кабмін пропонує Раді підвищити акциз на бензин на 3%

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді підвищити ставку акцизу на автомобільні бензини на 3% - до 204 євро за тонну із 198 євро за тонну.

Відповідна ініціатива міститься в проекті закону про податкову реформу, поданому Кабміном у Верховну Раду.

Згідно з документом, уряд також пропонує підвищити ставку акцизу на дизельне пальне до 100 євро за тонну з 98 євро за тонну.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада навесні поточного року підвищила акциз на дизельне пальне до 98 євро за тонну, створивши тим самим уніфіковану систему акцизного збору на дизпальне будь-якої якості.

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За словами експертів, підвищення акцизу на 1 євро веде до підвищення літра пального на 1 копійку.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2012 року в Україні базова ставка акцизу для бензинів становить 198 євро за тонну.