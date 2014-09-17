«Старокиївський банк» вирішили ліквідувати

Національний банк України прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та початок процедури ліквідації «Старокиївського банку», підтримавши відповідну пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, регулятор у ході перевірки банку виявив порушення законодавства і викривлення у звітності, у зв'язку з чим у травні визнав банк проблемним і встановив термін для усунення порушень. Однак, як повідомляє НБУ, власники банку в цей період не вживали заходів з фінансової підтримки банку, а навпаки, намагалися виводити кошти з банку і допускали нові порушення, тому регулятор вирішив зарахувати банк до категорії неплатоспроможних, а Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Також повідомляється, що протягом червня-серпня Фонд гарантування вкладів шукав інвесторів для виведення банку з ринку, але єдиний потенційний інвестор відмовився від угоди.

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Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію «Старокиївського банку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання ліцензії та ліквідацію фінансової установи, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, уповноваженою особою фонду на проведення процедури ліквідації призначено Любов Пантіну.

Фонд повідомив, що вкладники банку з питань отримання коштів можуть звернутися з 25 вересня по 4 листопада до установ банку-агента Фонду – банку «Київська Русь». Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться відповідно до загального реєстру вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Старокиївський банк» 17 червня на основі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. «Старокиївський банк» працював на ринку України з 1991 року і входив до групи невеликих фінустанов за розміром активів. За інформацією банку, його основними власниками є компанії «СВМ Лтд» (21,75%), «Компрайс» (20,85%), «Комтех» (24,13%), «СК МД-Гарант» (21,07 %). ЗМІ пов'язують банк з київськими банкірами Дмитром Віленським та Юрієм Яременком, які керують банком і його акціями.