Нацбанк може знизити облікову ставку, щоб стимулювати кредитування

Національний банк України має намір в 2015 році зменшити облікову ставку в разі зниження темпів інфляції, аби стимулювати кредитування, повідомляється на сайті регулятора.

«При зниженні темпів інфляції проводитиметься регулювання облікової ставки у напрямі її зниження, що сприятиме полегшенню доступу суб'єктів господарювання до можливості отримання кредитних ресурсів», - наголошується в документі «Основи грошово-кредитної політики НБУ на 2015 рік», затвердженому радою регулятора.

Відповідно до документу, облікова ставка буде базовою ставкою для визначення вартості ресурсів з рефінансування, проте вартість розміщення ресурсів може відрізнятися від облікової ставки в разі різкої зміни ситуації на грошово-кредитному ринку.

Також повідомляється, що для посилення дієвості процентних важелів Нацбанк використовуватиме коридор ставок по щоденних інструментах, нижньою межею якого буде ставка за депозитними сертифікатами «овернайт», а верхньою – ставка за кредитами рефінансування «овернайт».

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Як повідомляв УНІАН, правління НБУ ухвалило рішення з 17 липня підвищити облікову ставку на 3 п.п. – до 12,5%. Востаннє регулятор переглядав облікову ставку у квітні цього року, підвищивши її рівень з 15 квітня на 3 п.п. – до 9,5%.

У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку і впродовж року проводив таке зниження двічі: до 7% з 10 червня і до 6,5% з 13 серпня, в результаті чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.

Національний банк України при визначенні доцільного розміру облікової ставки орієнтується на можливий рівень інфляції наступного року.