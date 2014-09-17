«Актабанк» визнали неплатоспроможним через виведення коштів його власником

Національний банк України зарахував проблемний «Актабанк» до категорії неплатоспроможних через вилучення компаніями, пов'язаними з акціонерами банку, коштів з фінансової установи, повідомила прес-служба регулятора.

Регулятор нагадав, що за результатами перевірки банку додержання законодавства з питань запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, було виявлено факти здійснення банком масштабних операцій з готівковими коштами в іноземній валюті, що не властиво для банків з таким обсягом активів. До банку були застосовані заходи впливу відповідно до нормативно-правових актів НБУ. Втім, власники банку не вжили заходів щодо зменшення ризиків у його діяльності.

«Надання банком у липні 2014 року кредитів у значних сумах без належної оцінки ризиків і можливих наслідків, а також вилучення з банку коштів юридичними особами, пов'язаними з його основним акціонером, призвело до нездатності банку своєчасно виконувати зобов'язання перед кредиторами і вкладниками», - йдеться в повідомленні .

Регулятор зазначив, що план фінансового оздоровлення банку не містив невідкладних заходів, спрямованих на поліпшення його фінансового стану, і не забезпечував приведення діяльності банку у відповідність до вимог законодавства України. Передбачене планом нарощування капіталу лише у 2015 році свідчило про те, що в акціонерів не було намірів вжити термінових заходів щодо виходу банку з кризи.

Читайте такожУ «Актабанк» ввели тимчасову адміністрацію

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 17 вересня ввів тимчасову адміністрацію в «Актабанк» на основі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Нацбанк 15 серпня повторно відкликав валютну ліцензію в «Актабанку», яка вже була відкликана у травні у зв'язку з порушеннями законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, але на початку червня банк скасував рішення регулятора в судовому порядку.

Довідка УНІАН. «Актабанк» (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 2008 року і входить до групи середніх фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основними власниками банку є громадяни Кіпру через компанію «Центр-Агро-Трейд». ЗМІ пов'язують «Актабанк» з бізнесменом Вадимом Ермолаєвим.