Збиток українських банків за 8 місяців перевищив 5 млрд гривень

Банківська система України за підсумками січня-серпня 2014 року отримала 5,334 млрд грн збитків, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банківської системи становив 2,502 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, в серпні банки отримали 3,323 млрд грн збитків.

Згідно з повідомленням, доходи банків у січні-серпні 2014 року зросли на 32,5% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 141,6 млрд грн, витрати - на 40,8%, до 146,9 млрд грн.

Читайте такожНацбанк може знизити облікову ставку, щоб стимулювати кредитуванняЯк повідомляв УНІАН, банківська система України в січні-липні цього року отримала 2 млрд грн збитків через неплатоспроможні банки, без яких прибуток банківської системи становив 3,2 млрд грн.

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 раза нижче показника прибутку за підсумками 2012 року.