Україна вже компенсувала 60% втрат на російському ринку торгівлею з іншими країнами

Українські експортери вже змогли компенсувати близько 60% усіх втрат на російському ринку шляхом налагодження поставок на інші ринки.

Про це в ході прес-конференції заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України Валерій Пятницький.

«Скорочення обсягів поставок на ринок РФ на 60% уже замінено поставками на інші ринки», - сказав Пятницький.

За його словами, в основному компенсація відбувалася за рахунок суттєвого зростання поставок до країн ЄС, а також цілої низки африканських країн.

Є такі екзотичні ринки, як Нова Каледонія, приміром, є ціла низка африканських країн, таких як Конго, Сомалі навіть, Судан і так далі, сказав він.

«Якщо ми знайдемо 100% альтернативу – буде взагалі ідеально», - зазначив Пятницький.

«Тобто український бізнес уже не очікує ні від кого поблажок. Український бізнес звик виживати й самостійно боротися за свою конкурентоспроможність. Нам потрібно йому в цьому допомогти, це наше завдання», - сказав заступник міністра.

Читайте такожЄврокомісар: односторонні преференції для України рівнозначні вільній торгівліТакож Пятницький відзначив важливість участі України в органах СНД, що регулюють міжнародну торгівлю в рамках співдружності. Особливо це стосується роботи в комітетах і робочих групах, які обговорюють правила походження товару, санітарного й фітосанітарного контролю, технічного регулювання.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в січні-липні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів із України знизився на 5,3% - до 33,429 млрд дол. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу за вказаний період становив 32,6% від загального обсягу експорту, до інших країн - 67,4% (за січень-липень 2013 року - 26,9% і 73,1%, відповідно). Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту - на 34,7%, Польщі - на 22,1%, Італії - на 13,9%, Німеччини - на 7%, Китаю та Угорщини - на 3,4%. Водночас скоротився експорт до Росії на 23,7%, Індії - на 2,2%.