Центробанк Росії спробував зупинити падаючий через санкції рубль

Рубль завершив торги середи зміцненням до бівалютного кошика і його компонентів, початковий внесок в яке зробило рішення Банку Росії запустити валютні свопи з продажу доларів за рублі, пише Reuters.

Традиційний фактор підтримки - вихід експортерів із продажем валютної виручки для податкових платежів, - має підтримуючий вплив, обмежуючи рубль від більшої просідання.

Домашній арешт глави АФК "Система" Володимира Євтушенкова трохи налякав ринок, але панічної реакції не було, як і її сильної трансформації в інші сегменти.

Котирування рубля до бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на торгах ММВБ на 19.10 МСК знаходилися на рівні 43,49 рубля, вартість кошика підвищилася на 6 копійок до попереднього закриття.

Долар в секції розрахунками "завтра" зріс на 4 копійки до 38,37 рубля, стабілізувавшись поблизу цієї позначки після 14.00 МСК. Євро зріс на 17 копійок до 49,72 рубля.

Центробанк Росії оголосив увечері у вівторок про запуск операцій "валютний своп" терміном на один день із продажу доларів за рублі з їх подальшою купівлею, обмеживши обсяг $1 мільярдом для розрахунків "сьогодні/завтра" і вдвічі більше - "завтра/післязавтра". Ставка за рублевою частиною угоди встановлена на 1,0 відсотковий пункт нижче ключової і становитиме 7,00 відсотка річних, за доларовою частиною угоди - 1,50 відсотка річних.

Читайте такожУ Росії визнали, що санкції надовго зупинять зростання економіки країниРішення Центробанку як декларація готовності підтримати ринок викликало позитивну реакцію, але її можна назвати і перебільшеною, тому що умови, які пропонує ЦБ, - неринкові, і навряд чи можна буде очікувати відмінний від нульового підсумок операцій за день за цим інструментом, вважає трейдер "Росексимбанку" Руслан Пшонковський.

"Поточний ринок коштує вище: ЦБ пропонує різницю процентних ставок у районі 5,5 відсотка, при тому, що своп з доларом торгується по 6,6 відсотка, а протягом дня був ще нижче, і своп з євро - 7,20 відсотка. Так і пропонований (ЦП) обсяг - недостатньо великий: у середньому щоденний обсяг свопу близько $10 мільярдів, а якщо врахувати курсову динаміку, яку ми спостерігали, можна було б припустити, що у звичайні роки, коли було таке активне зростання курсу, ми повинні були б побачити близько $17 і більше мільярдів свопованих доларів", - зазначив він.

Рубль за останні сім календарних днів утратив майже 5 відсотків проти долара, досягнувши рівня 38,80 рубля, хоча ціна на нафту знизилася всього на 1,7 відсотка. Щодо кошика рубль усе ближче до позначки 44,4 рубля - найближчого рівня підтримки валютного ринку Центробанком.

Прес-реліз регулятора про новий інструмент був опублікований після основної сесії, а на вечірній сесії викликав зміцнення рубля до 38,20 із 38,60 рубля за $1.