Зростання російської економіки через санкції цього року буде нульовим - ЄБРР

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) знизив прогноз зростання економіки Росії, України і країн Східної Європи у зв'язку з українською кризою, а також зі спричиненими нею західними санкціями і контрсанкціями РФ.

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на доповідь банку, який займається кредитуванням в країнах із перехідною економікою, головним чином у Східній Європі.

За прогнозом ЄБРР, у зоні його відповідальності у 2014 році зростання економіки становитиме 1,3% порівняно з 2,3% у 2013. Це менше, ніж прогноз, зроблений банком у травні. У 2015 році він прогнозує зростання економік регіону на 1,7%, що також нижче попередньої оцінки. Тим самим, за прогнозом, зростання ВВП країн регіону буде нижче, ніж 3% протягом чотирьох років поспіль.

"Найважливішим окремим фактором ризику залишається подальша ескалація ситуації навколо України та Росії, що має безпосередній негативний вплив на ці країни, а також значний непрямий вплив на регіон у цілому", - йдеться в доповіді.

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ЄБРР прогнозує, що нинішнього року економічне зростання в Росії буде нульовим, незважаючи на те, що динаміка ВВП у першій половині року виявилася кращою, ніж очікував банк.

Також ЄБРР оцінює відтік капіталу з РФ у першій половині цього року в $75 млрд.

Російські компанії до кінця 2015 року повинні будуть виплатити $190 млрд іноземних позик. Та оскільки результаті санкцій доступ до нових позик для рефінансування колишніх для них обмежений, це може негативно позначитися на стані валютних резервів країни, вважає ЄБРР.