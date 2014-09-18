Японія 19 вересня введе нові санкції проти Росії

Уряд Японії має намір 19 вересня оголосити про введення нового пакета санкцій щодо Росії за ескалацію конфлікту в Україні, передає «Газета.Ru» з посиланням на видання Yomiuri.

Читайте такожРосію можуть виключити з ядерної співпраці та системи Swift - проект резолюції ЄПНаголошується, що санкції будуть спрямовані на фінансовий і енергетичний сектор.

Читайте такожСенат США розгляне проект закону про надання Україні зброї та нові санкції проти РосіїТакож буде розширено перелік осіб, яким закрито в'їзд в Японію і чиї активи будуть заморожені при виявленні.