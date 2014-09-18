Уряд Косова затвердив пакет санкцій щодо Росії

Уряд Республіки Косово затвердив введення санкцій щодо Росії, пишуть "Ведомости" з посиланням на сайт Кабінету міністрів країни.

Читайте такожРосію можуть виключити з ядерної співпраці та системи Swift - проект резолюції ЄПЦе рішення прийнято в результаті взаємодії з партнерами Косова - ЄС і США - в підтримку міжнародного порядку та «є спробою покарати порушення суверенітету незалежної держави і агресію Росії в Україні».

Читайте такожDie Welt: Росія наближається до колосальної фінансової кризиЗа словами прем'єр-міністра Хашима Тачі, залежно від обставин санкції можуть бути скасовані.

Читайте такожСенат США розгляне проект закону про надання Україні зброї та нові санкції проти РосіїКосово - самопроголошена частково визнана держава. Рішення про незалежність від Сербії було оприлюднено косовським парламентом в 2008 р. в односторонньому порядку. Незалежність країни визнали, зокрема, США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Швеція, Фінляндія, Італія та Польща.

Сербія, Росія, Україна, Китай, Бразилія, Аргентина, Індія, Румунія, Греція та інші країни не визнають легітимність відділення республіки.