Курс долара до японської ієни досяг 6-річного максимуму

Курс долара США по відношенню до японської ієни в Токіо піднявся до найвищого рівня з вересня 2008 року. В даний час американська валюта торгується тут на рівні 108,58 - 108,60 ієни, що на 1,32 ієни більше, ніж напередодні, передає ПРАЙМ.

Читайте такожІнфляція в Україні через падіння гривні прискориться до 19% - НацбанкЗміцнення долара відбувається на тлі останніх заяв глави Федеральної резервної системи /ФРС/ США Джанет Йеллен про грошову політику Вашингтона. В ході прес-конференції напередодні Йеллен повідомила про збереження облікової ставки міжбанківського кредиту на мінімальному рівні від 0 до 0,25%, проте зазначила намір ФРС працювати над можливим підвищенням ставок з урахуванням розвитку ситуації.

Читайте такожСША можуть закінчити програму стимулювання економіки вже в жовтніЄвро також зміцнився по відношенню до японської ієни. В даний час європейська валюта торгується в Токіо на позначці в 139,60 - 139,64, що на 0,6 ієни більше, ніж у середу.