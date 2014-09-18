Україна і Канада відновлять підготовку Угоди про вільну торгівлю

Президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер домовилися відновити спільну роботу з підготовки проекту українсько-канадської Угоди про вільну торгівлю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час їхньої зустрічі, що відбулася в рамках візиту президента України до Канади.

Порошенко висловив вдячність главі уряду Канади за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та кроків української сторони зі стабілізації ситуації на Донбасі.

Також президент України високо оцінив допомогу Канади у сприянні зміцненню обороноздатності України та виділення канадською стороною фінансових ресурсів для реалізації ініціативи НАТО з удосконалення системи логістики і стандартизації ЗС України, зазначається в повідомленні.

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Сторони також обговорили питання можливості започаткування переговорів про спрощення Канадою візового режиму для українських громадян.

Крім того, було обговорено широке коло питань розвитку двостороннього співробітництва, зокрема, перспективи розширення взаємодії в інвестиційній та енергетичній сферах.

Глава держави окремо подякував канадській стороні за надання Україні кредиту у розмірі 200 млн дол. на відновлення економіки та забезпечення соціальної і стабільності.