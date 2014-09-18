Кабмін заклав у проект бюджету-2015 курс 12,9 грн за долар

Кабінет міністрів України заклав у проект державного бюджету на 2015 рік середньорічний курс гривні на рівні 12,9 грн/дол., повідомляється на сайті Міністерства фінансів із посиланням на міністра Олександра Шлапака.

«Ми закладали в проект бюджету курс долара 12,9. Середній за рік. Він може бути переглянутий - ситуація змінюється дуже швидко. І я припускаю, що макропоказники бюджету будуть переглянуті», - сказав Шлапак.

За словами міністра, валютні коливання обумовлені подіями на сході, й Національний банк із банкірами зможуть із цим справитися.

«У мене є переконання, що і керівництво Національного банку, і комерційні банкіри справляться з цією ситуацією. Я повністю поділяю точку зору, що саме нервозність, яка у нас є на сході, викликає коливання долара. У нас немає жодних підстав для такого швидкого зростання курсу», - додав він.

Читайте такожАналітик вважає, що долар в Україні може подешевшати до 12-12,50 грн

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не очікує різких стрибків курсу гривні в 2014 році й розраховує на стабілізацію курсу в 2015 році.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що найбільш прийнятним для української економіки курсом є 12 грн за долар.

За оцінками Національного банку України, національна валюта знецінилася щодо долара США на міжбанківському ринку в січні-серпні на 66,9%. Середньозважений курс гривні до долара США на міжбанку 17 вересня на кінець робочого дня становив 13,0367 грн/дол.