Гривня на відкритті міжбанку знизилася на 10 копійок

У четвер, 18 вересня, котирування гривні щодо долара США на міжбанківському валютному ринку України на відкриття торгів встановилися на рівні 13,9000/14,3000 проти 14,0000/14,2000 на закритті торгів 17 вересня.

Як повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг, котирування гривні щодо євро на відкриття торгів установилися на рівні 17,8975/18,4155 проти 18,1380/18,4010 на закриття торгів у середу.

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Щодо російського рубля котирування гривні на відкриття торгів установилися на рівні 0,3625/0,3730 проти 0,3649/0,3679 на закритті торгів 17 вересня.