Центробанк Росії не зміг зупинити обвал рубля через санкції

Курс долара до рубля на Московській біржі на відкритті торгів у четвер зріс порівняно з рівнем закриття попередніх торгів на 11 копійок і становив 38,53 рубля.

Про це пише Прайм.

Отже, російський рубль сьогодні відновив падіння, перерване вчора на нетривалий час у результаті дій Центробанку РФ.

Нагадаємо, що рубль завершив торги середи зміцненням до бівалютного кошика і його компонентів, початковий внесок в яке зробило рішення Банку Росії запустити валютні свопи з продажу доларів за рублі.

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На вечірній сесії рубль зріс до 38,20 з 38,60 рубля за долар.

У цілому ж до цього рубль за сім днів утратив майже 5% проти долара.