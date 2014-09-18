ЄБРР прогнозує падіння економіки України у 2014 році до 9%, в 2015 - до 3%

Оприлюднені показники виявилися гіршими за прогнози, опубліковані банком у травні цього року. Тоді ЄБРР прогнозував падіння економіки України за підсумками 2014 на 7% і в 2015 році - на 2%. Крім того, вони виявилися гіршими урядових прогнозів, що обмежують падіння економіки України за підсумками 2014 року - на 7% і які передбачають зростання ВВП у 2015 році - на 2%.

«Ескалація військового конфлікту, загальна турбулентність на сході України й руйнування коопераційних зв'язків із Росією значним чином позначилися на економіці країни та її фінансових потребах. На тлі падіння виробництва й торгівлі, аграрних втрат і часткової військової мобілізації, падіння економіки становитиме за підсумками 2014 9%. Це гірше нашого травневого прогнозу в 7%, - йдеться в повідомленні. - Скорочення економіки, але вже в менших масштабах - до 3%, продовжиться і в 2015 році. Але це теж гірше наших оцінок, виданих у травні».

Факторами відносного економічного підйому України, на думку фінансистів ЄБРР, мають стати продовження програми реформ, узгоджених із Міжнародним валютним фондом, а також фінансова підтримка донорів і міжнародних фінансових організацій. Однак, запорукою економічного зростання, впевнені в ЄБРР, має стати стабілізація ситуації на сході України. «Можлива стабілізація на сході дозволить відновити інфраструктуру й довіру людей, хоча терміни такого відновлення залишаються невизначеними», - підкреслюється в повідомленні банку.

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У ЄБРР також зазначають, що українсько-російський конфлікт на Донбасі вносить корективи й у розвиток всього регіону південно-східної Європи, оскільки змушує уряди інших країн переглядати свої торговельні відносини й нарощувати військові витрати. У цьому зв'язку банк погіршив середній показник зростання економік країн регіону за підсумками 2014 до 1,3%, і в 2015 році - до 1,7%.

«В умовах триваючої фінансової кризи та фінансової обмеженості урядів, додаткові військові витрати лягають ще одним тягарем на державні бюджети, що само по собі уповільнює економічне зростання й проведення реформ у майбутньому. Відстрочка миру стане ударом по майбутнім поколінням», - йдеться в повідомленні ЄБРР.

ЄБРР - найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 липня 2014 банк виділив Україні понад 9,2 млрд євро (12,3 млрд дол. США) у рамках 329 проектів. У травні в ЄБРР заявляли, що банк має намір щорічно інвестувати в економіку України 1 млрд євро.

У березні в ЄБРР підкреслювали, що готові надати Україні кредити на 5 млрд євро до 2020 року в рамках міжнародної програми фінансової допомоги для підтримки структурних і макроекономічних реформ. При цьому зазначалося, що сума кредитування може бути більша, якщо «дозволить економічна ситуація».