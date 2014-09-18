Росія висунула три "принципові" вимоги до асоціації України і ЄС

Росія висунула три вимоги щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це йдеться в листі глави Мінекономрозвитку Росії Олексія Улюкаєва до єврокомісара з питань торгівлі Карла де Гухта, який було розміщено в Twitter, пише "Європейська правда".

Зокрема, в листі відзначається "три принципових пункти для Росії".

По-перше, "Росія наполягає на юридичному оформленні відтермінування початку тимчасового застосування домовленостей по Угоді".

По-друге, "початок повної або часткової імплементації положень Угоди до 31 грудня 2015 року означатиме для Росії її фактичний вступ в дію, що призведе до тих ризиків, про які ми зазначали раніше".

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І по-третє, в документі наголошується на тому, що "робота тристоронньої групи з цього питання має бути посилена. Росія наполягає на тому, щоб цій групі було надано мандат, який був би спрямований на підготовку пропозицій з внесення змін до Угоди про асоціацію України з ЄС, що знімить стурбованість РФ за допомогою формулювань, що матимуть юридичну силу."

Як повідомляв УНІАН, уряд РФ має затвердити постанову про введення мит для України, а потім уже відкладати його застосування, якщо Київ і Брюссель виконають свою обіцянку про відтермінування імплементації їх Угоди про асоціацію в частині зони вільної торгівлі, заявив глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв 16 вересня.

"Я думаю, що це правильна симетрична конструкція: Україна ратифікує угоду, ми підписуємо постанову. І відповідно з нею ми теж повинні з 1 листопада застосовувати режим найбільшого сприяння)", - наголосив він.

Якщо, за словами Улюкаєва, до кінця жовтня Україна прийме "якийсь акт, котрий демонструє, що ми однаково розуміємо брюссельську домовленість", тоді й Росія ухвалить рішення про відтермінування до кінця 2015 року цього режиму.