Україна отримає кредит на 200 млн канадських доларів

Канада і Україна завершили процедуру укладення Угоди про надання Україні кредиту в 200 млн канадських доларів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.

«Під час робочого візиту до Канади Президента України Петра Порошенка завершено процедуру укладення Угоди про надання Україні урядом Канади кредитних гарантій на 200 млн. канадських доларів», - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, у присутності глави Української держави та прем’єр-міністра Канади відбувся обмін текстами угоди між міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та міністром фінансів Канади Майклом Флегерті.