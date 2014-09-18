Україна отримає кредит на 200 млн канадських доларів
13:02, 18 вересня 2014Фінанси
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр фінансів Майкл Флегерті обмінялися текстами угоди.
Канада надасть Україні кредит / forexAW.com
Канада і Україна завершили процедуру укладення Угоди про надання Україні кредиту в 200 млн канадських доларів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України.
«Під час робочого візиту до Канади Президента України Петра Порошенка завершено процедуру укладення Угоди про надання Україні урядом Канади кредитних гарантій на 200 млн. канадських доларів», - йдеться в повідомленні.
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За даними прес-служби, у присутності глави Української держави та прем’єр-міністра Канади відбувся обмін текстами угоди між міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та міністром фінансів Канади Майклом Флегерті.
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