Кремль скоротив витрати бюджету Росії на найближчі три роки по максимуму

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що в ході підготовки проекту федерального бюджету на найближчі три роки була проведена серйозна оптимізація витрат, передає «Газета.Ru».

Читайте такожDie Welt: Росія наближається до колосальної фінансової кризи«Проведена серйозна оптимізація витрат, хоча справа це неприємна, важка. Всі члени уряду брали в цьому безпосередню участь і пам'ятають, як важко приймати узгоджені, компромісні рішення», - заявив він на засіданні уряду.

Читайте такожЕкономіст: Радикальні санкції Заходу кинуть Росію в колапс за тиждень Крім цього, Медведєв також зазначив, що Кабмін прийняв рішення зберегти бюджетне правило на найближчі роки. «В даний час воно дозволяє контролювати збільшення бюджетних витрат, а також забезпечує нашій бюджетній системі необхідний запас міцності при можливих коливаннях цін на нафту», - пояснив він.

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