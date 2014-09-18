Мінфін допускає ліквідацію «Родовід Банку»

Міністерство фінансів України пропонує допрацювати законодавство, що дозволяє працювати державному «Родовід Банку» як санаційній фінустанові, або почати процедуру його ліквідації. Про це повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін нагадав, що за 2009-2011 роки держава витратила на докапіталізацію банку 12,3 млрд грн. Уряд у 2011 році ухвалив рішення створити на базі "Родовід Банку" санаційний банк. Завданням якого є проведення роботи з активами державних банків і банків, у капіталізації яких взяла участь держава.

Кабмін у 2012 році вносив на розгляд Верховної Ради проекти законів, якими передбачалося врегулювання питань роботи санаційного банку, проте, закони так і не були прийняті, й на сьогоднішній день "Родовід Банк" повноцінно не запрацював як санаційний банк.

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Як повідомляв УНІАН, «Родовід Банк» у 2013 році наростив збиток у 6,6 разу порівняно з 2012 роком - до 70,298 млн грн.

«Родовід Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи великих банків. У 2009 році банк було докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи з повернення власних активів, робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.