Нацбанк заради підтримки гривні проведе другий аукціон із продажу валюти

Національний банк України оголосив про проведення 19 вересня аукціону з продажу іноземної валюти.

Про це йдеться в повідомленні регулятора в мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, мінімальна заявка від банку на аукціон становить 500 тис. дол., кількість заявок від кожного банку не обмежена. Заявки можуть бути подані учасниками до 15.00 18 вересня.

Регулятор зазначив, що куплена на валютному аукціоні іноземна валюта має бути використана за цільовим призначенням протягом п'яти робочих днів із дня зарахування цієї валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.

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Як повідомляв УНІАН, регулятор 8 вересня, вперше з 2010 року, провів аукціон із продажу іноземної валюти. Всього було подано 9 заявок від банків, долари продавалися за курсом 12,90 грн/дол. За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, регулятор очікує, що проведення таких цільових валютних аукціонів сприятиме створенню стимулів для стійкого зміцнення курсу національної валюти й закріпленню позитивних тенденцій на валютному ринку.