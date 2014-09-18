ЄС може виключити Росію з ядерного співробітництва та системи Swift - резолюція

Європейський парламент закликає ЄС розглянути можливість виключення Росії з цивільного ядерного співробітництва та системи Swift.

Про це йдеться у резолюції щодо ситуації в Україні та стану справ у відносинах з Росією, ухваленій Європарламентом сьогодні.

У резолюції йдеться також і про санкції проти Росії в цілому. Так, євродепутати вважають, що будь-які санкції повинні бути розроблені таким чином, щоб пов’язані з Кремлем компанії не могли їх уникнути.

Європарламент "закликає ЄС уважно стежити за такими формами економічного співробітництва, як акціонерний капітал та спільні підприємства”, йдеться в резолюції.

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SWIFT - співтовариство всесвітніх міжбанківських телекомунікацій. За день через мережу SWIFT проходять платіжні доручення більш ніж на $6 трлн, у ній беруть участь понад 10 тис. фінансових організацій у 210 країнах.

За статутом SWIFT в кожній країні співтовариства створюються група членів та група користувачів. В РФ їх об'єднує асоціація "РосСВИФТ".