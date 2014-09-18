Міжнародні резерви Росії тільки за тиждень скоротилися на $4,3 млрд

Міжнародні резерви РФ, станом на 12 вересня, склали 459,9 млрд доларів проти 464,2 млрд доларів на 5 вересня, передає ПРАЙМ з посиланням на повідомлення ЦБ Росії.

Читайте такожРосію можуть виключити з ядерної співпраці та системи Swift - проект резолюції ЄПТаким чином, резерви за тиждень знизилися на 4,3 млрд доларів, або на 0,9%. Тижнем раніше було зафіксовано зменшення резервів на 1,6 млрд доларів, або на 0,3%.

За підсумками 2013 року міжнародні резерви РФ скоротилися на 5% - до 510 млрд доларів. Резерви досягли історичного максимуму на початку серпня 2008 року - 598 млрд доларів. У період кризи резерви знижувалися до 376 млрд доларів (в середині березня 2009 року).

Читайте такожDie Welt: Росія наближається до колосального фінансовій кризіМіжнародні резерви РФ, представляють собою високоліквідні іноземні активи, які є у розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

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