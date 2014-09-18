Валовий зовнішній борг України скоротився до $137 млрд

Обсяг валового зовнішнього боргу України в другому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом скоротився на 0,4% або 592 млн дол., – до 136,790 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, з початку року обсяг валового зовнішнього боргу скоротився на 4% або на 5,730 млрд дол.

На кінець другого кварталу на сектор загального державного управління припало 31,548 млрд дол. або 23,1% валового зовнішнього боргу. Зростання боргу сектора загального держуправління в другому кварталі становило 2,741 млрд дол. або 9,5%.

На банки припало 21,271 млрд дол. або 15,6% боргу. Зниження боргу банківського сектора за квартал становило 1,049 млрд дол. або 4,7%.

На органи грошово-кредитного регулювання припало 2,269 млрд дол. або 1,7% боргу. Борг органів грошово-кредитного регулювання за квартал зріс на 841 млн дол. або на 58,9%.

На інші сектори припало 70,373 млрд дол. або 51,5% боргу. Зниження боргу інших секторів за квартал становило 2,903 млрд дол. або 4%.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) на кінець другого кварталу становили 11,329 млрд дол. або 8,3% боргу. Борг за прямими інвестиціями в другому кварталі знизився на 222 млн дол. або на 1,9%.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг валового зовнішнього боргу України в першому кварталі порівняно з початком 2014 року скоротився на 3% або 4,697 млрд дол. – до 137,382 млрд дол.

Обсяг валового зовнішнього боргу України в 2013 році зріс на 7,455 млрд дол., або на 5,52%, - до 142,520 млрд дол.