Нацбанк знизив офіційний курс гривні відразу майже на 40 копійок
14:52, 18 вересня 2014Фінанси
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Гривня продовжує девальвувати, незважаючи на запевнення Нацбанку, що долар повинен коштувати 12,90 грн.
Нацбанк не зміг утримати гривню від падіння / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 18 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют.
100 доларів США - 1342.5024 грн (із 14.00 17 вересня - 1308.2315).
100 євро - 1739.3461 грн (із 14.00 17 вересня - 1694.0290).
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10 російських рублів - 3.4986 грн (із 14.00 17 вересня - 3.3799)
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