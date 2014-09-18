Нацбанк знизив офіційний курс гривні відразу майже на 40 копійок

Гривня продовжує девальвувати, незважаючи на запевнення Нацбанку, що долар повинен коштувати 12,90 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, 18 вересня з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют. 100 доларів США - 1342.5024 грн (із 14.00 17 вересня - 1308.2315). 100 євро - 1739.3461 грн (із 14.00 17 вересня - 1694.0290). Читайте такожНацбанк заради підтримки гривні проведе другий аукціон із продажу валюти 10 російських рублів - 3.4986 грн (із 14.00 17 вересня - 3.3799)

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