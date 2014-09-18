В Україні хочуть заборонити продавати більше $200 за день в одні руки - ЗМІ
15:04, 18 вересня 2014Фінанси
0
Національний банк готує чергове обмеження на валютному ринку.
Долар продовжує дорожчати / Фото УНІАН
Національний банк України готує постанову, якою заборонить продавати більше $200 в одні руки протягом дня.
Як повідомили джерела Еспресо.TV в Нацбанку, така пропозиція була озвучена головою Нацбанку Валерією Гонтаревою вчора на нараді з керівниками банків.
Очевидно, що таке рішення призведе до збільшення черг до обмінників та подорожчання долара на чорному ринку. Наразі чорний курс становить 14,2-14,4 гривень за долар.
Офіційний курс НБУ зараз становить 13,42 грн за долар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter