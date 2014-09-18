В Україні хочуть заборонити продавати більше $200 за день в одні руки - ЗМІ

Національний банк України готує постанову, якою заборонить продавати більше $200 в одні руки протягом дня.

Як повідомили джерела Еспресо.TV в Нацбанку, така пропозиція була озвучена головою Нацбанку Валерією Гонтаревою вчора на нараді з керівниками банків.

Очевидно, що таке рішення призведе до збільшення черг до обмінників та подорожчання долара на чорному ринку. Наразі чорний курс становить 14,2-14,4 гривень за долар.

Офіційний курс НБУ зараз становить 13,42 грн за долар.