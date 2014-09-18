Гривня на міжбанку впала до 14,35 за долар

У четвер, 18 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,9000/14,3000, на 12:00 звузився спред до 14,1000/14,3000. На закриття торгів цінові рівні підвищилися до 14,1000/14,3500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 17,8975/18,4155, на 12:00 ціни становили 18,1715/18,4335. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на значеннях 18,1560/18,4820.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3625/0,3730, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3667/0,3723. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3677/0,3720.