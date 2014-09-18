На казначейських рахунках України близько 9 млрд гривень і $2 млрд

Казначейські і валютні рахунки держави поповнюються, і на даний час на рахунках знаходиться близько 9 млрд грн і 2 млрд дол., повідомляється на сайті Міністерства фінансів з посиланням на міністра Олександра Шлапака.

Міністр зазначив, що, незважаючи на критичну ситуацію на сході, казначейські і валютні рахунки держави все ж таки поповнюються.

«Зараз ми почуваємо себе досить упевнено. Я ще раз підкреслюю. Ми, до речі, коли прийшли до влади, у нас був нуль і на казначейських рахунках, і на валютних рахунках. На сьогоднішній ранок ми мали близько 9 млрд грн на рахунках і близько 2 млрд доларів», - сказав Шлапак.

За словами міністра, якщо ситуація не погіршуватиметься, бюджет буде виконано, як і всі зобов'язання перед державним бюджетом і місцевими бюджетами до кінця цього року.

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Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на початок вересня становив 13,412 млрд грн, що на 6,842 млрд грн, або в 2 рази більше, ніж на початок серпня 2014 року.

Порівняно з початком року залишок коштів єдиному рахунку Держказначейства зріс у 7,7 разу.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється: збільшується під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного і місцевого бюджетів і знижується під час пікових навантажень за витратами.