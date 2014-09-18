Росія не може відповісти на санкції без шкоди для себе - міністр економіки РФ
У відповідь на перший раунд санкцій Росія обмежила імпорт західного продовольства, а на другий раунд Путін обіцяв відповісти, тільки якщо уряд знайде спосіб.
Росія поки не готова відповісти на західні санкції та навряд чи здатна зробити це без шкоди для себе, сказав міністр економіки, повідомляє Reuters.
"Опрацьованих рішень немає", - сказав Олексій Улюкаєв журналістам у четвер у кулуарах Держради, на яку президент РФ Володимир Путін зібрав міністрів і губернаторів обговорювати розвиток економіки в умовах санкцій Заходу за втручання Кремля у справи України.
У відповідь на перший раунд санкцій Росія обмежила імпорт західного продовольства, а на другий раунд Путін минулого тижня обіцяв відповісти, тільки якщо уряд знайде спосіб "створити кращі умови для нас самих і нічого не робити на шкоду собі".
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Улюкаєв сказав у четвер, що уряд такого варіанту відповіді поки не знайшов.
"У даній ситуації це не було б продуктивно, тому що будь-які заходи повинні виходити з інтересів нашого споживача, а я не бачу тут якогось виразного варіанту", - сказав Улюкаєв.