Росія не може відповісти на санкції без шкоди для себе - міністр економіки РФ

Росія поки не готова відповісти на західні санкції та навряд чи здатна зробити це без шкоди для себе, сказав міністр економіки, повідомляє Reuters.

"Опрацьованих рішень немає", - сказав Олексій Улюкаєв журналістам у четвер у кулуарах Держради, на яку президент РФ Володимир Путін зібрав міністрів і губернаторів обговорювати розвиток економіки в умовах санкцій Заходу за втручання Кремля у справи України.

У відповідь на перший раунд санкцій Росія обмежила імпорт західного продовольства, а на другий раунд Путін минулого тижня обіцяв відповісти, тільки якщо уряд знайде спосіб "створити кращі умови для нас самих і нічого не робити на шкоду собі".

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Улюкаєв сказав у четвер, що уряд такого варіанту відповіді поки не знайшов.

"У даній ситуації це не було б продуктивно, тому що будь-які заходи повинні виходити з інтересів нашого споживача, а я не бачу тут якогось виразного варіанту", - сказав Улюкаєв.