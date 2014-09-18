Міністр фінансів: податкова реформа узгоджена з МВФ

Зміни в податковій і бюджетній сфері, що ініціюються урядом України, входять в пакет реформ, узгоджених і схвалених ключовим кредитором України - Міжнародним валютним фондом. Про це заявив під час Львівського фінансового форуму міністр фінансів України Олександр Шлапак, повідомили УНІАН к прес-службі міністерства.

«З МВФ була домовленість про три напрями реформи публічних фінансів. Перший із них – глибока і всеосяжна податкова реформа, другий – встановлення нової моделі міжбюджетних відносин, третій – оптимізація витратної частини бюджету, – цитує Шлапака прес-служба. – За всіма трьома напрямами уряд напрацював надзвичайно серйозні та глибокі пакети законодавчих ініціатив».

За словами міністра, запропонований і узгоджений пакет реформ має стати основою формування проекту бюджету на 2015 рік. І в цьому, наголосив Шлапак, полягає принципова позиція уряду. «Принципова позиція уряду полягає в тому, щоб основний фінансовий документ, бюджет 2015 року, був прийнятий на новій законодавчій основі», – наголосив глава Мінфіну.

Крім того, за словами Шлапака, пріоритетами уряду також визначені виправлення становища в банківському секторі, антикорупційна політика і створення умов для розвитку бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Кабінет міністрів України вніс на розгляд до парламенту проекти законів про зміни до Податкового і Бюджетного кодексів, а також проект закону про реформування системи загальнообов'язкового соціального страхування і легалізації фонду оплати праці. Ці законопроекти є пакетом урядових реформ, які лягли в основу проекту держбюджету на 2015 рік, що передбачає зростання економіки України до 2% при інфляції в 11-13%.

Зокрема, в рамках реформи міжбюджетних відносин Кабмін запропонував розширити дохідну частину місцевих бюджетів у 2015 році на 39,2 млрд грн за рахунок передачі частини податкових платежів, що раніше виплачувалися до державного бюджету, у відання місцевих громад.

У рамках податкової реформи Кабмін запропонував скоротити кількість податків 9 із 22, вдвічі зменшити ставку єдиного податку, змінити порядок нарахування і стягнення єдиного соціального внеску, ввести загальне декларування з одноразовою амністією майна, підвищити ставку пенсійного збору при купівлі валюти, скасувати пільги при сплаті податку на нерухомість і продовжити стягнення військового збору.

16 вересня Верховна Рада відмовилася вносити проекти законів до порядку денного роботи парламенту. Глава уряду жорстко розкритикував таке рішення парламенту і заявив, що «через ганебну політичну поведінку народних депутатів, через істерію українського парламенту» Кабмін не може внести проект закону про державний бюджет. Водночас, Яценюк запевнив, що документи у будь-якому разі будуть повторно внесені до парламенту для розгляду.

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Міжнародний валютний фонд схвалив програму співпраці з Україною наприкінці квітня цього року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти були спрямовані на поповнення резервів Національного банку. Наприкінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні та ухвалила рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by у розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи при цьому загального обсягу фінансування.

МВФ допускає, що за умови позитивного рішення Ради директорів МВФ Україна до кінця 2014 року може одержати третій і четвертий транші кредиту в обсягу 2,7 млрд дол.