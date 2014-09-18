Порошенко попросив США створити спецфонд для інвестицій в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на спільному засіданні палат Конгресу США сьогодні у Вашингтоні.

"Я прошу Конгрес створити спеціальний фонд, щоб допомагати американським компаніям інвестувати в Україну, і допомогти нам реформувати нашу економіки та систему юстиції", - сказав він.

Порошенко запевнив, що уся допомога, отримана від Заходу, буде використана "некорумпованими установами".

"І нове покоління чиновників буде запевнювати, що кошти використовуються ефективно", - сказав він.

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Порошенко наголосив, що Україні потрібні сучасні технології, щоб бути більш інтегрованою у світову економіку. "І понад усе нам потрібні ви - допомога вас, Америки", - сказав він.