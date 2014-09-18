Мінфін продав «військові» облігації для юросіб на 7,9 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 7,921 млн. грн за підсумками аукціону з розміщення «військових» облігацій внутрішньої державної позики для юридичних осіб, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, Мінфін провів чотири аукціони з розміщення «військових» облігацій для юридичних осіб, і з урахуванням сьогоднішнього аукціону обсяг залучених коштів від продажу цих облігацій становив 113,903 млн. грн, або 11,4% загального обсягу випуску «військових» облігацій для юросіб.

За підсумками аукціону Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення облігацій на 2 роки під 7% річних, задовольнивши всі чотири подані заявки.

Мінфін нагадав, що залучені кошти будуть спрямовані на фінансування Збройних сил України і зміцнення обороноздатності держави.

Читайте такожМінфін продав «військові» облігації для юросіб на 21,4 млн гривень

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив «військові» облігації для юридичних осіб на 1 млрд грн номіналом 1 тис. грн терміном обігу 2 року з дохідністю 7% річних і виплатою відсотків двічі на рік.

Розміщення «військових» облігацій здійснюється через первинних дилерів, до переліку яких входять «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Ерсте Банк», «Сбєрбанк Росії», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Універсал Банк», «УніКредит Банк», «Сітібанк», «Надра», «ІНГ Банк Україна», «Хрещатик», ПУМБ.

Також уряд випустив казначейські зобов'язання «Військові» на 100 млн. грн для фізичних осіб. Розміщення облігацій серед фізосіб здійснюється з 21 травня через державний «Ощадбанк».