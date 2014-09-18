Канада виключила два російські банки з санкційного списку - ЗМІ

Про це повідомляється в заяві МЗС країни, пишуть "Весті.Економіка".

Згідно з повідомленням, це "Експобанк" і "Росенергобанк".

"Ми були впевнені, що включення "Експобанку" в список було непорозумінням і помилкою. Раді, що дане питання успішно вирішене в короткі терміни і тема знята з порядку денного", - сказав голова правління Експобанку Кирило Ніфонтов.

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Нагадаємо, Канада раніше приєдналася до нових санкцій, введених США та ЄС проти РФ.

МЗС Канади опублікував свій список санкцій, спрямований проти кількох російських генералів, Сбербанку та 5 підприємств ОПК.