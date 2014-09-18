Російський рубль продовжить падати, бо санкції ніхто не відміняв

Рубль провів торги четверга у вузькому діапазоні, утримавшись від зниження завдяки підтримці експортерів, які можуть стримати ослаблення й у п'ятницю, але вже наступного тижня волатильність може знову посилитися, а тренд на ослаблення - збережеться, пише Reuters.

Котирування рубля до бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на торгах ММВБ на 18.45 МСК знаходилися на рівні 43,51, на 15 копійок вище від закриття ринку в середу.

Долар у секції розрахунками "завтра" зріс на 3 копійки до 38,45 рубля, євро зріс на 30 копійок до 49,69 рубля.

Підтримку долару вранці зробило рішення ФРС, що зберегла формулювання про збереження низької процентної ставки "протягом значного часу", але дала зрозуміти, що темп зростання ключової ставки у 2015 році може прискоритися порівняно з червневими очікуваннями.

Російський ринок сприйняв рішення ФРС стримано, зберігаючи настрій на купівлю американської валюти, яка компенсувалася продажем експортної виручки.

"В останні дні стабілізації національної валюти на ринку форекс якимось чином допомагає фактор близьких податків. Видно, що попит на валюту присутній, але він майже весь задовольняється: кожного дня ми відкриваємося зростанням долара проти рубля, але потім починаються продажі валюти, ймовірно, від експортерів: поточні рівні привабливі для того, щоб перед податками сформувати свою платіжну рублеву позицію. Я думаю, завтра тиск на долар можливо посилиться, в основному через експортні продажі", - сказав Олексій Боричев із "Промсвязьбанку".

Читайте такожРосія не може відповісти на санкції без шкоди для себе - міністр економіки РФНафта за останні дні припинила падіння: американський сорт WTI торгується на рівні $94,03 (мінус 0,40 відсотка до вчорашнього закриття), а північноморська суміш Brent коштує $98,30 (мінус 0,68 відсотка).

Та в середньотерміновому плані рубль є зовсім не привабливим інструментом: як і раніше, сильні геополітичні ризики, не має позитиву й економічна статистика: ознак зростання не видно, підсилюють тиск і обмежувальні заходи ЄС і США.

"У середньотерміновій перспективі рубль залишається під тиском: ми бачили дуже швидке ослаблення рубля в першу чергу через геополітичну ситуацію і введені санкції. Рішення ЦБ РФ не змінювати ставку також зіграло не на користь рубля. Введені санкції проти РФ уже враховані в ціні. Нові санкції матимуть додатковий тиск на рубль. Поступово будуть проявлятися наслідки уже введених санкцій. Таким чином, якщо геополітична ситуація не зміниться, ми цілком можемо протестувати рівень 40 рублів за $1 вже в цьому році", - вважає Боричев.