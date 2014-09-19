Японія перенесла дату оголошення чергових санкцій проти Росії - ЗМІ

Уряд Японії вирішив скоригувати свій колишній намір оголосити 19 вересня про нові санкції щодо Росії у зв'язку з ситуацією навколо України.

Відстрочка робиться для того, щоб краще простежити за реакцією Москви на дії Токіо, повідомили ИТАР-ТАСС обізнані джерела в японській столиці.

Однак, за їхніми даними, нові санкції не скасовуються, про їхній зміст буде оголошено пізніше.

Раніше повідомлялося, що санкції можуть вперше передбачати заходи у фінансовій та енергетичній галузях. Також буде розширено перелік осіб, яким закрито в'їзд в Японію і чиї активи та нерухомість будуть заморожені.

Заступник генерального секретаря кабінету міністрів Хиросиге Секо заявив, що уряд вирішить питання про нові санкції з урахуванням позиції США і Європейського Союзу.

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Нагадаємо, в квітні Японія заявила, що не буде видавати візи 23 діячам російських державних та інших структур. Їх список не розголошувався. Токіо також призупинив консультації з Росією про пом'якшення візового режиму і відмовився від початку переговорів з інших пунктів, в тому числі в сфері економічного співробітництва.

У липні уряд Японії оголосив, що санкційний список осіб розширився - до нього були включені ще 40 осіб.