Японія перенесла дату оголошення чергових санкцій проти Росії - ЗМІ
Відстрочка дається для того, щоб краще простежити за реакцією Москви на дії Токіо, повідомили джерела
Уряд Японії вирішив скоригувати свій колишній намір оголосити 19 вересня про нові санкції щодо Росії у зв'язку з ситуацією навколо України.
Відстрочка робиться для того, щоб краще простежити за реакцією Москви на дії Токіо, повідомили ИТАР-ТАСС обізнані джерела в японській столиці.
Однак, за їхніми даними, нові санкції не скасовуються, про їхній зміст буде оголошено пізніше.
Раніше повідомлялося, що санкції можуть вперше передбачати заходи у фінансовій та енергетичній галузях. Також буде розширено перелік осіб, яким закрито в'їзд в Японію і чиї активи та нерухомість будуть заморожені.
Заступник генерального секретаря кабінету міністрів Хиросиге Секо заявив, що уряд вирішить питання про нові санкції з урахуванням позиції США і Європейського Союзу.
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Нагадаємо, в квітні Японія заявила, що не буде видавати візи 23 діячам російських державних та інших структур. Їх список не розголошувався. Токіо також призупинив консультації з Росією про пом'якшення візового режиму і відмовився від початку переговорів з інших пунктів, в тому числі в сфері економічного співробітництва.
У липні уряд Японії оголосив, що санкційний список осіб розширився - до нього були включені ще 40 осіб.