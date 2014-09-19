Фунт стерлінгів б'є рекорди зростання на тлі підсумків референдуму в Шотландії

Фунт стерлінгів піднявся до двотижневого максимуму до долара США і дворічного піку до євро за рахунок попередніх підсумків референдуму про незалежність Шотландії, які показали, що більшість шотландців проголосувала проти, передає Reuters.

Так, курс фунта до долара вже виріс на 0,51 відсотка до $1,6483, а проти євро фунт подорожчав до 78,12 пенси. Курс фунта до ієни досяг шестирічного максимуму 180,66 ієни.

Читайте такожБританія вперше за 30 років оновить однофунтовую монетуЗа даними опитування фірми YouGov, 54% шотландців, які взяли участь у референдумі, хочуть залишитися частиною Сполученого Королівства.

Курс долара до ієни виріс на 0,4 відсотка до 109,13 ієни, досягши в четвер максимуму шести років після повідомлення про зниження числа звернень за допомогою з безробіття в США минулого тижня. З іншого боку, слабкі економічні показники Японії можуть змусити Центробанк прийняти додаткові стимулюючі заходи.

Читайте такожРосійський рубль буде падати, так як санкції ніхто не відмінявБільшість аналітиків сходяться на думці, що ФРС першою з основних центробанків почне підвищувати процентні ставки і буде робити це швидше, ніж передбачалося раніше.

Індекс долара до кошика основних валют знизився на 0,06 відсотка до 84,274, а євро подешевшав на 0,05 відсотка до $1,2915, впавши в четвер до 14-місячного мінімуму.