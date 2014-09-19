Глава Мінекономрозвитку РФ вимагає повернути росіянам 1 трлн руб. пенсійних накопичень

Глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв вважає, що держава зобов'язана повернути росіянам близько 1 трлн рублів, які раніше були вилучені у вигляді заморожених пенсійних накопичень, передає «Газета.Ru».

Читайте такожПенсії росіян можуть віддати на підтримку банків і нафтогазових компаній, що потрапили під санкції За його словами, слід «залишити в спокої нашу пенсійну систему». «Якщо у нас є зобов'язання по накопичувальній пенсійній системі, раз ми її створили, раз ми обіцяли десяткам мільйонів людей цю лінію, значить потрібно цього дотримуватися», - пояснив свою точку зору міністр.

Читайте такожРосіянам не будуть повертати пенсійні накопичення - гроші витратили на Крим«І той трильйон рублів, який ми з вами повинні накопичувальній системі: 500 млрд за 2013 рік, 243 млрд за 2014 рік і 309 млрд за 2015 рік - треба туди повернути», - додав він.

Улюкаєв також вважає «неефективними і непродуктивними» оборонні та пенсійні витрати. В сьогоднішніх умовах економіка Росії переживає гострі проблеми. «Стоїть питання серйозного економічного виживання», - зазначив Улюкаєв, додавши, що необхідно збалансувати бюджет.

Читайте такожКремль скоротив витрати бюджету Росії на найближчі три роки по максимуму«Збалансований бюджет, який зводиться без дефіциту, але у якому частка витрат на економіку, освіту, охорону здоров'я і культуру в три рази нижче, ніж витрати на оборону, безпеку і трансферт Пенсійному фонду, я не можу назвати такий бюджет сбалансованим. Це абсолютний дисбланс між завданнями розвитку країни і ресурсним забезпеченням. І цей стан все більше погіршується», - пояснив він свою позицію.