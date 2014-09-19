«Дельта Банк» обмежив зняття грошей у банкоматах до 2,5 тисяч

«Дельта Банк» з 18 вересня тимчасово обмежив отримання готівки в банкоматах на території України за своїми платіжними картками до 2,5 тис. грн на добу, повідомляється на сайті банку.

Банк повідомляє, що прийняв таке рішення з урахуванням проблем банківської системи та керуючись інтересами своїх клієнтів, і сподівається скасувати встановлені ліміти вже найближчим часом.

За оцінками банку, такі заходи дозволять збільшити обіг готівкових коштів і спрямовані виключно на те, щоб максимальна кількість клієнтів банку могли скористатися послугами банкоматів.

Враховуючи складну ситуацію в країні і дефіцит готівкових коштів у банківській системі, банк пропонує клієнтам активніше користуватися безготівковими платежами і розраховуватися платіжними картками в супермаркетах, магазинах, АЗС, аптеках і т.д.

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Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.