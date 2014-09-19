Гривня продовжує падати - 14,40 за долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 14,1000/14,4000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 18,1750/18,5645 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3672/0,3750 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2889/91 (четвер - 1,2873/75).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,9000/14,3000 грн/дол.

До 12:00 звузився спред до 14,1000/14,3000 грн/дол.

До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 14,1000/14,3500 грн/дол.

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