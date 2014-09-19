Сбербанк Росії вже в повній мірі відчув вплив санкцій Заходу

Сбербанк, як і весь російський банківський сектор, в нових умовах високої геополітичної напруженості повною мірою відчуває вплив санкцій, вивчає можливості внутрішнього ринку запозичень, заявив у п'ятницю, 19 вересня, глава банку Герман Греф, передає ПРАЙМ.

Читайте такожРосію можуть виключити з ядерної співпраці та системи Swift - проект резолюції ЄП"Безумовно санкції впливають на умови ведення бізнесу. І якщо говорити про фінансовий сектор і банківський сектор, то ми це відчуваємо в повній мірі. Фактично всі зовнішні ринки сьогодні закриті, і зараз ведеться колосальна робота з переключення на внутрішні джерела фондування", - підкреслив Греф.

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