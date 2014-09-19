Гривня на міжбанку впала до 14,80 за долар

Котирування гривні щодо долара США на міжбанківському ринку на 14:19 становили 14,3000/14,8000 порівняно з 14,1000/14,4000 на відкритті торгів, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні щодо євро на 14:19 встановилися на рівні 18,4000/19,0283 проти 18,1750/18,5645 на відкритті торгів.

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Щодо російського рубля котирування гривні на 14:19 встановилися на рівні 0,3715/0,3847 проти 0,3672/0,3750 грн/рубль на відкритті торгів.