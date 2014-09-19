Нацбанк на сьогоднішньому аукціоні продавав долари по 13,55 грн

Національний банк України під час валютного аукціону 19 вересня продавав банкам долари за ціною 13,55 грн/дол., тоді як, згідно з домовленістю НБУ і керівників найбільших банків, коридор при проведенні операцій на валютному ринку має бути на рівні 13,0-13,5 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив учасник аукціону, скарбник великого комерційного банку.

Нагадаємо, що аукціон проходив за голландською системою, що передбачає старт торгів із найбільших значень. Анонсований регулятором загальний обсяг валюти, що реалізується на аукціоні, становив 200 млн. дол.

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За словами співбесідника агентства, регулятор планує провести повторний аукціон 23 вересня.

Як повідомляв УНІАН, регулятор 8 вересня, вперше з 2010 року, провів аукціон з продажу іноземної валюти. Всього було подано 9 заявок від банків, долари продавалися за курсом 12,90 грн/дол.

За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, регулятор чекає, що проведення таких цільових валютних аукціонів сприятиме створенню стимулів для стійкого зміцнення курсу національної валюти і закріпленню позитивних тенденцій на валютному ринку.