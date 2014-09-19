Гривня на закриття міжбанку впала до 14,90 за долар

У п'ятницю, 19 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,1000/14,4000, на 12:00 звузився спред до 14,2000/14,4000. На закриття торгів цінові рівні зросли до 14,6000/14,9000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 18,1750/18,5645, на 12:00 ціни становили 18,2805/18,5420. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 18,7605/19,1500.

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Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3672/0,3750, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3692/0,3748. На закриття торгів ціни піднялися до 0,3738/0,3820.