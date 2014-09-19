НБУ поліпшив оцінку золотовалютних резервів на $97 млн

Національний банк України поліпшив оцінку золотовалютних резервів станом на 1 вересня на 97 млн дол. – до 15,928 млрд дол., повідомляється на сайті регулятора.

За оновленими даними НБУ, міжнародні резерви у серпні знизилися на 142 млн дол., або на 0,9%, а з початку року резерви знизилися на 4,488 млрд дол., або на 21,9%.

На 1 вересня резерви в іноземній валюті становили 14,260 млрд дол., резервна позиція в МВФ – 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення – 1,68 млн дол., золото – 1,667 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 серпня 2014 року становили 16,069 млрд дол., що на 5,9%, або на 1,013 млрд дол. менше від показника на 1 липня в 17,083 млрд дол.

У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол. – до 20,416 млрд дол.

У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і ухвалив рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій.

Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.