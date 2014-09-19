Економічна частина асоціації набуде чинності після відкриття українського ринку для товарів з ЄС

Усі економічні документи щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом набудуть чинності одразу щойно Україна відкриє ринок для європейських товарів.

Про це за підсумками засідання Урядового комітету заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій Секретаріату Кабміну.

Глава уряду нагадав, що Україна підписала Угоду з ЄС, ратифікувала її і прийняла рішення про імплементацію.

«Всі економічні документи урядом розробляються. Вони набудуть чинності тоді, коли Україна відкриє свій ринок для європейських товарів, - сказав Яценюк. - Нехай росіяни свій шантаж залишать для себе».

При цьому Яценюк підкреслив, що якщо Росія введе обмежувальні заходи щодо українських товарів, Україна невідкладно введе дзеркальні заходи проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі.

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Про те, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

Комісар ЄС з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле перед ратифікацією Угоди про асоціацію з Україною сказав, що це рішення було ухвалене через загрозу РФ почати широкомасштабну торгову війну.

Президент України Петро Порошенко назвав вигідним це рішення, оскільки, завдяки ньому українські виробники ще 15 місяців зможуть користуватися пільговим режимом поставок своїх продуктів до ЄС, тоді як європейські не матимуть доступу до українського ринку на таких самих підставах.

Сьогодні, 19 вересня, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що підписав постанову про введення мита на товари з України, але вона набуде чинності лише за умови "порушення Києвом домовленостей у світлі асоціації з ЄС".