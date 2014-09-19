Нацбанк 23 вересня проведе третій валютний аукціон для підтримки гривні

Національний банк України оголосив аукціон з продажу іноземної валюти за гривні 23 вересня, під час якого має намір запропонувати до продажу до 200 млн. дол. США, повідомили УНІАН учасники ринку.

За інформацією учасників ринку, Нацбанк має намір продавати валюту для задоволення потреб клієнтів і прийматиме до розгляду заявки банків не нижче за 500 тис. дол. до 15-ї години за київським часом 22 вересня. Кількість заявок банку не обмежена. Розмір бронювання грошового забезпечення в національній валюті для оплати іноземної валюти має становити 100% за кожною заявкою за визначеним банком курсом.

Нацбанк попередив, що до участі в аукціоні не будуть допущені банки, які не внесли грошове забезпечення в національній валюті в повному обсягу і не подали заявки у встановлені терміни, а також з якими не укладена генеральна угода про порядок проведення операцій на міжбанківському валютному ринку України, і банки – порушники ліміту загальної довгої відкритої валютної позиції.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк під час валютного аукціону 19 вересня продавав банкам долари за ціною 13,55 грн/дол., тоді як, згідно з домовленістю НБУ і керівників найбільших банків, коридор при проведенні операцій на валютному ринку має бути на рівні 13,0-13,5 грн/дол.

Нагадаємо, що аукціон відбувався за голландською системою, що передбачає старт торгів із найбільших значень. Анонсований регулятором загальний обсяг валюти, що реалізовується на аукціоні, становив 200 млн. дол.