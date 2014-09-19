Світовий банк з початку року виділив Україні $2,5 млрд

Світовий банк, як основний партнер України в галузі розвитку, виділив нашій країні з початку 2014 року близько 2,5 млрд дол. із загального обсягу запланованої до кінця року фінансової допомоги в 3,5 млрд дол. Про це йдеться у повідомленні банку, опублікованому на корпоративному сайті.

«Світовий банк, як довгостроковий партнер України з розвитку, й надалі підтримуватиме проекти економічного зростання, створення робочих місць і поліпшення життя, – наводяться в повідомленні слова віце-президента банку по Європі і Центральній Азії Лори Так. – На підтвердження тому банк готовий виконати обіцянку і виділити до кінця 2014 року 3,5 млрд дол. фінансової допомоги. З них 2,5 млрд дол. вже було надано».

У банку зазначають, що політичний тиск на Україну зростає, а економічна криза тільки посилюється. «І проте українці вимагають від свого уряду хорошого державного управління, створення нових, кваліфікованих робочих місць, поліпшення якості послуг і стандартів життя згідно зі стандартами життя в Європі. У зв'язку з цим українська влада повинна прискорити реформи так, щоб всі українці відчули поліпшення», - наголосила Так.

Вона зазначила, що відсутність реформ у попередні роки зумовила глибокі дисбаланси в економіці, які сьогодні, на тлі конфлікту на сході, посилюються. У зв'язку з цим дуже важливо те, що структури влади йдуть на реформи, включаючи перехід на гнучкий валютний курс, тарифне регулювання, посилення фінансової стійкості банків, подолання корупції, стимулювання інвестицій і розвиток підприємницького середовища.

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«Проте першорядне значення мають заходи макроекономічної і фінансової стабільності. Також необхідні реструктуризація газового сектору і загальна реформа регуляторної політики. У зв'язку з цим допомога міжнародних партнерів разом із широким обговоренням реформ усередині країни дуже важливі», - упевнена Так.

Як повідомляв УНІАН, з моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг понад 9 млрд дол. США в рамках 45 проектів і програм. У вересні Україна одержала 500 млн дол. кредиту від Світового банку на підтримку реформ у фінансовому секторі. Позика є частиною загальної допомоги з подолання кризи в Україні, про яку група Світового банку оголосила у березні поточного року і обсяг якої до кінця 2014 року становитиме 3,5 млрд дол.