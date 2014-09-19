Україна повинна приєднатися до європейських санкцій проти Росії - експерт

Україна повинна приєднатися до європейських санкцій проти Росії, після чого запроваджувати додаткові санкції проти конкретних суб'єктів. Про це в ході круглого столу повідомив президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло.

«Україна повинна приєднатися до міжнародних санкцій і далі аналізувати, що ми можемо зробити проти конкретних суб'єктів, щоб наша співпраця з Росією потім не виливалося у проведення військових дій проти України», - сказав Жаліло.

За його словами, насамперед йдеться про третій рівні санкцій ЄС, де чітко визначено, щодо чого діють санкції.

Експерт зазначив, що прийнятий в Україні закон про санкції дає змогу це зробити.

«Оскільки у нас є закон, то необхідно лише технічно імплементувати цей міжнародний досвід», - сказав він.

Водночас Жаліло зазначив, що Росія досить самодостатня країна з порівняно невисокою залежністю від зовнішніх ринків, тому навряд чи вжиті проти неї міжнародні санкції зможуть завдати їй істотної шкоди.

«Це швидше вимушена реакція світу на ситуацію, що склалася, а не розрахунок, що вжиті санкції якось реально вплинуть на ситуацію», - сказав він.

Насамперед це стосується офіційних санкцій. Набагато більшого ефекту, на думку експерта, можна досягти, неофіційно маніпулюючи цінами на енергоресурси.

«Я не виключаю, що ситуація, яку ми сьогодні спостерігаємо на світовому нафтовому ринку, може бути однією з неформальних реакцій на ситуацію», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Україні набув чинності закон про санкції, розроблений урядом, прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом України. Згодом Кабінет міністрів України погодив перелік персональних санкцій, що запроваджуються у зв'язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Пропозиції уряду стосуються заборони на в'їзд на територію України громадянам Росії та інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами - резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, які підтримали військову агресію Росії щодо України.

12 вересня США і ЄС оприлюднили список санкцій проти Росії.

Під санкції Європейського Союзу потрапили російські компанії «Роснефть», «Транснефть», «Газпромнефть». Крім того, в «чорний список» потрапили підприємства «Калашников», «Сіріус», «Станкоінструмент», «Чемкомпозит», Тульський збройовий завод, «Технології машинобудування», «Високоточні комплекси», «Алмаз Антей», «Базальт». Також у списку є «Оборонпром», «Об'єднана авіаційна корпорація», «Уралвагонзавод».

Міністерство фінансів США, зі свого боку, додало «Сбербанк Росії» до списку російських державних банків, яким обмежено фінансування. США також запровадили заборону на експорт товарів, сервісу і технологій для глибоководних і прибережних проектів для п'яти російських фірм. Ще п'яти державним оборонно-технологічним компаніям заблокували активи.

Нові санкції США щодо обмеження фінансування стосуються, зокрема, таких російських компаній, як «Транснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк Росії», «Сургутнефтегаз».