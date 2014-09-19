Росія збирається оскаржити санкції Заходу в СОТ

Про це заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, передає ИТАР-ТАСС.

"Ми маємо намір звернутися, і зараз документи готуються, у так званий юрисдикційний орган при СОТ для того, щоб оскаржувати дії багатьох наших партнерів, у тому числі ті дії, які тиснуть на нашу економіку, які спрямовані на придушення ряду наших компаній або так звані секторальні обмеження", - сказав він.

На думку Медведєва, "цілий ряд рішень, прийнятих щодо нашої країни, можна розглядати як політизовані".

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Так що, за його словами, "необхідно провести повноцінний розбір польотів".

При цьому російський прем'єр підкреслив, що СОТ - "не ніяка панацея і не зло... це всього-навсього набір правил".

Як повідомлялося, 19 вересня уряд Росії прийняв постанову, яка передбачає введення мита на українські товари.