Голова НБУ стверджує, що українці з початку року забрали з банків 101 млрд гривень

Із 1 по 16 вересня відтік депозитів з банківської системи становив 6,4 млрд гривень. У тому числі $ 400 млн - вклади в іноземній валюті. Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомила голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.

"Відтік депозитів з початку цього місяця (1-16 вересня) досяг 6,4 млрд грн, у тому числі 400 млн дол. - це інвалюта", - сказала вона.

"Якщо ми візьмемо з початку року, то це 101 млрд грн", - повідомила глава Нацбанку, уточнивши, що "щоб було коректно, валютні депозити ми рахували за валютним курсом 8 грн/$".

За її словами, відтік вкладів з банків також спостерігався і в минулому місяці, серпні. При цьому, зазначає вона, у відділеннях банків, які знаходяться на звільнених територіях на сході України, "відтік навіть посилився".

"Чому? Тому що банки були закриті, в зоні АТО вони не працювали, а як тільки відкрилися - люди побігли до каси знімати гроші", - пояснює глава регулятора.

Читайте такожГолова Нацбанку знайшла причину різких стрибків курсу гривніКоли я ці цифри називала у Вашингтоні, кажучи, що у нас відтік приблизно 30%, ніхто ні у Всесвітньому банку, ні в МВФ не вірив, що в такій ситуації банківська система взагалі може вижити" - додала вона.

За її словами, щоб НБУ міг тримати руку на пульсі в питанні відтоку депозитів, регулятор "у всі системні банки ввів кураторів", мета яких - перевіряти цільове використання виданих Нацбанком кредитів рефінансування, у тому числі - під відтік депозитів системним банкам. Гонтарева уточнила, що за останні три місяці НБУ видав "лише два стабілізаційних кредиту під відтік депозитів системним банкам, та й то тільки на цьому тижні".